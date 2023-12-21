Сенатор Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» из-за Тайваня

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» в случае, если Пекин предпримет попытки восстановить контроль над Тайванем. Таким образом сенатор отреагировал на информацию о том, что Си Цзиньпин во время встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Сан-Франциско напрямую сказал ему, что Тайвань воссоединится с Китаем, сообщает РИА Новости.

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По его словам, такая информация «более чем нервирует».

«Я буду работать с сенаторами демократами и республиканцами, чтобы сделать быстро две вещи. Во-первых, чтобы создать надежную дополнительную защиту для Тайваня. И во-вторых, подготовить проект... адских санкций, чтобы ввести их против Китая, если он предпримет действия для захвата Тайваня», — заявил Грэм.

С точки зрения сенатора, в Соединенных Штатах есть межпартийный консенсус, который позволит противостоять КНР.

До этого американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Сан-Франциско напрямую сказал ему, что Тайвань воссоединится с Китаем.