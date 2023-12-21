Си Цзиньпин дал обещание Байдену по Тайваню

Пекин твердо намерен воссоединить Тайвань с материковым Китаем. Такое заявление Си Цзиньпин сделал в ходе встречи с президентом США Джо Байденом на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС. Об этом пишет NBC со ссылкой трех действующих и бывших американских чиновников, передает РИА Новости.

В статье утверждается, что лидер КНР во время встречи озвучил главе Белого дома в присутствии чиновников с обеих сторон, что Пекин хочет мирную, а вовсе не силовую реинтеграцию острова.

Си Цзиньпин обратил внимание на прогнозы военных армии США, которые утверждают, что Китай намерен «захватить» Тайвань в 2025 или 2027 году. Эти прогнозы он опроверг.

Чиновники, знакомые с содержанием беседы между Си Цзиньпином и Джо Байденом, заявили, что лидер КНР высказывался «резко и откровенно», однако не пытался спровоцировать конфликт.