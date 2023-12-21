Протестующие против властей Аргентины перекрыли улицу в Буэнос-Айресе

Протестующие против экономической политики нового правительства Аргентины перекрыли улицу в центре Буэнос-Айреса. Об этом передает РИА Новости.

Предполагается, что на акции протеста собрались сотни человек. Однако путь к дому правительства, к которому они двигались, перекрыли полицейские с щитами. Среди участников митинга некоторые продают мороженое, кто-то пришел на акцию с маленькими детьми.

Сотрудники полиции взяли митингующих в кольцо и сжали его, что привело к давке. Ряд участников акции почувствовали недомогание: предполагается, что они использовали слезоточивый газ.