Чехия назвала Россию потенциальным военным противником

«Прямой угрозой безопасности» и «потенциальным военным противником» назвали Россию власти Чехии. Прага уже рассматривает различные возможности для минимизации шанса масштабного конфликта в Европе. Такое заявление сделал начальник генерального штаба ВС Чехии Карл Ржехка, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Министерства обороны Чехии.

В сентябре издание Seznam Zprávy уведомило о новой оборонной стратегии Чехии, в которой Россию назвали «самой серьезной угрозой» для страны. Документ получил одобрение совета безопасности. Главной задачей по обороне для Чехии стала «подготовка к длительной оборонительной войне с технологически развитым противником», у которого к тому же есть ядерные бомбы.

«Прямой угрозой нашей безопасности и нашим потенциальным военным противником является Россия», — заявил Ржехка.

Как говорится в документе, армия Чехии испытывает недостаток персонала, боеприпасов, у нее также недостаточно возможностей по ремонту бронированной техники и размещения союзных контингентов на своей территории.