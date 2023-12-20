В Белом доме рассказали о «трудном решении» Байдена

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что президент США Джо Байден в рамках договоренности с Венесуэлой об освобождении задержанных американских граждан принял «трудное решение», помиловав беглого венесуэльского дипломата Алекса Сааба. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам чиновника, чтобы реализовать данный обмен, Байдену пришлось принять чрезвычайно трудное решение, а также сделать то, чего столь активно добавились венесуэльские коллеги, то есть помиловать Алекса Сааба.

Чиновник подчеркнул, что в рамках сделки правительство президента Николаса Мадуро также согласилось освободить порядка двух десятков заключенных и еще несколько лиц, на имена которых были выписаны ордера на арест.

До этого стало известно, что администрация главы Белого дома Джо Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на заключенных из США.

Соединенные Штаты в рамках сделки с Венесуэлой освободили дипломата Алекса Сааба в обмен на освобождение по меньшей мере десяти граждан США, которые находятся в заключении в Венесуэле.