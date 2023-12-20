В Буэнос-Айресе начались протесты против нового правительства

В центре Буэнос-Айреса начались акции протеста против экономической политики нового правительства Аргентины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что демонстранты уже перекрыли одну из центральных улиц города и готовятся к маршу. На данный момент толпа недовольных включает в себя сотни человек — предполагается, что маршрут их движения будет лежать к дому правительства.

При этом путь демонстрантам перекрыли полицейские — ряды силовиков с щитами пытаются взять недовольных в кольцо. В результате действий полиции среди протестующих началась давка. Кроме того, силовики могли применить слезоточивый газ.

Причиной общественного недовольства стала экономическая политика нового правительства — на сегодняшний день аргентина находится на пороге уже шестой за десятилетие рецессии и страдает от инфляции в 143%.