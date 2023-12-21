Макрон рассказал о провале попыток сдерживания России

Брюссель должен продолжать оказывать помощь Киеву, даже если позиция Вашингтона изменится, потому что для Европейского союза (ЕС) это вопрос собственной безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал France 5.

По его словам, поддержка Украины является одним из основополагающих вопросов 2024 года. По мнению Макрона, ЕС может помогать Киеву и без США. Он добавил, что некоторые европейские страны сомневаются в необходимости выделения средств.

«На кону — европейская безопасность. Даже если американцы решат изменить позицию, это вопрос суверенитета Европы и способности самим выбирать свое будущее», — отметил президент.

Французский политик признал, что Европа «не очень преуспела» в сдерживании России, попытки надавить на Москву провалились.