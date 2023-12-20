Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеинтервью признал, что США и Европа испытывают сомнения по поводу будущего Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы», — заявил политик.

Макрон отметил, что европейским странам повезло с нынешней администрацией в Вашингтоне. Он добавил, что в настоящее время на Украине решается вопрос о «способности Европы жить в мире».

Президент также подчеркнул, что Франция «не воюет с Россией», но и не может допустить ее победы.