Более 5,4 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Газу с 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /ТАСС/. В сектор Газа въехали 5 405 грузовиков с гуманитарной помощью с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Об этом сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.