Названы подробности операции США «Страж процветания» в Красном море

Соединенные Штаты вместе с Великобританией, Францией, ФРГ и другими союзниками намереваются в рамках операции «Страж процветания» создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Действия США вызваны атаками хуситов на суда, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

План Вашингтона состоит в том, чтобы разработать и реализовать механизмы защиты коммерческих судов от беспилотников и ракетных атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Операция будет проходить под эгидой Объединенных морских сил (неформальное военное партнерство 39 стран под командованием США) под руководством 153-й оперативной группы. Часть государств предоставит военные корабли и самолеты, другие — базы, третьи — продовольствие и энергоресурсы.

Ранее сообщалось, что из-за проблем в Красном море, на которое приходится более 20% международных контейнерных перевозок и около 10% мировой перевозки нефти, многие компании приняли решение идти в обход опасного района через африканский мыс Доброй Надежды