Суд ЕС исключил Януковича и его сына из санкционного списка

Суд Европейского союза принял решение исключить бывшего украинского президента Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного списка, связанного с антикоррупционным преследованием на Украине, сообщает РИА Новости.

Судом аннулировано прежнее постановление Совета Евросоюза. Данное решение не означает автоматического снятия санкций с экс-президента и его сына.

Янукович с сыном в августе 2022 года были включены в другой связанный с конфликтом на Украине список. Санкции запрещают семье Януковичей совершать поездки в государства Европейского союза и замораживают ее активы.

Ранее сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США добавило в санкционный перечень четыре связанные с Россией фирмы и один нефтяной танкер.