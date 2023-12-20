Суд ЕС исключил Януковича с сыном из связанного с коррупцией санкционного списка

Суд Европейского союза принял решение исключить бывшего украинского президента Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного списка, связанного с антикоррупционным преследованием на Украине, сообщает РИА Новости.

Суд ЕС исключил Януковича и его сына из санкционного списка
© РИА Новости

Судом аннулировано прежнее постановление Совета Евросоюза. Данное решение не означает автоматического снятия санкций с экс-президента и его сына.

Янукович с сыном в августе 2022 года были включены в другой связанный с конфликтом на Украине список. Санкции запрещают семье Януковичей совершать поездки в государства Европейского союза и замораживают ее активы.

Ранее сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США добавило в санкционный перечень четыре связанные с Россией фирмы и один нефтяной танкер.

Незадолго до этого минфин США сообщил о введении санкций против российского Экспобанка, золотодобывающей компании Highland Gold и ее владельца Владислава Свиблова, а также ряда промышленных предприятий.

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