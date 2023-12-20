На Украине сообщили о повреждении ТЭС

Энергетическая компания «ДТЭК энерго» заявила о повреждении тепловой электростанции (ТЭС), расположенной вблизи зоны боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

В компании подчеркнули, что 20 декабря пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК, расположенная в прифронтовой зоне.

В публикации добавили, что оборудование ТЭС получило значительные повреждения, энергетики уже приступили к ремонтным работам. В «ДТЭК энерго» не приводят точное местоположение тепловой электростанции.

До этого в национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили о повреждении теплоэлектростанции на востоке Украины.

До этого стало известно, что три теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в разных регионах Украины получили повреждения из-за обстрелов.