Россиянам напомнили о наказании за покупку алкоголя несовершеннолетним

Покупка алкоголя несовершеннолетним наказывается денежным штрафом. Об этом в Life россиянам напомнил партнер юридической компании GAP Дмитрий Рябых.

Отмечается, что продавцы алкоголя должны будут заплатить 30-50 тысяч рублей, должностные лица — от 100 до 200 тысяч, а юридические — до полумиллиона. Если подросток пострадает или продавец повторно решит продать спиртное несовершеннолетнему, его будут судить по статье «Причинение вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности». Наказание по этой статье УК — штраф до 200 тысяч или исправительные работы на срок до двух лет.

Кроме того, юрист заявил, что штраф грозит и тем, кто решит купить детям спиртное. Эти действия подпадают под статью 6.10 Административного кодекса «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя». Наказание предусматривает штраф от 1,5 тысячи до 3 тысяч для посторонних и от 4 до 5 тысяч для родителей или опекунов подростка.