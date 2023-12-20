Порошенко в Раде прокомментировал ситуацию в ВСУ и на фронте
Украинским военным не хватает боеприпасов и дронов, с возмущением рассказал во время выступления в Верховной Раде Украины экс-президент страны Петр Порошенко. Об этом пишет РИА «Новости».
Политик отметил, что побывал на передовой и только сегодня утром вернулся в Киев.
По его словам, военные жалуются на острую нехватку снарядов, беспилотников, отсутствие комплексов ПВО в нужных количествах. Он добавил, что следует наказать тех, кто виновен в сложившейся ситуации.
Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ в среду, 20 декабря, 15 раз обстреляли населенные пункты республики. Было выпущено 42 боеприпаса калибром 122 мм, 152 мм и 155 мм. Кроме того, применялся ударный БПЛА. Пострадали 6 мирных жителей.
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