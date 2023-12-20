Порошенко в Раде прокомментировал ситуацию в ВСУ и на фронте

Украинским военным не хватает боеприпасов и дронов, с возмущением рассказал во время выступления в Верховной Раде Украины экс-президент страны Петр Порошенко. Об этом пишет РИА «Новости».

Политик отметил, что побывал на передовой и только сегодня утром вернулся в Киев.

По его словам, военные жалуются на острую нехватку снарядов, беспилотников, отсутствие комплексов ПВО в нужных количествах. Он добавил, что следует наказать тех, кто виновен в сложившейся ситуации.