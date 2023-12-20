Блинкен согласился с Путиным в вопросе поддержки Украины

Постоянная поддержка США имеет решающее значение для Украины. Об этом заявил госсекретарь штатов Энтони Блинкен, согласившись с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы <…> солдаты и граждане Украины продолжали борьбу», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции.

Трансляция велась на YouTube-канале госдепа. Он добавил, что Вашингтон продолжит поддержку Киева в военном, экономическом и демократическом отношении.

Ранее Блинкен заявил, что у США практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине. При этом он добавил, что штаты имеют четкий план ее развития, который не предполагает выделения средств стране.