Трампу предсказали три сценария после отстранения от выборов в США

После решения Верховного суда штата Колорадо отстранить бывшего президента США, бизнесмена Дональда Трампа от участия в президентских выборах, есть три разных варианта развития дальнейших событий. Об этом заявил политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.

— Решение имеет свое правовое развитие и Трамп может его оспорить в Верховном суде США, — заявил эксперт.

По словам политолога, то, что в России называется невозможностью выдвигаться в президенты, означает решение о том, что Трамп не может быть напечатан в предвыборном бюллетене 5 января. Однако у экс-главы Белого дома есть порядка двух или трех недель, чтобы подать апелляцию.

Ярыгин перечислил три возможных варианта развития событий. Так, в первом варианте Верховный суд США принимает дело к рассмотрению и оставляет решение без изменений. При втором — суд принимает дело и отзывает решение предыдущей судебной инстанции. При последнем, третьем варианте — суд не принимает апелляцию и «спускает» принятие судебных решений на уровень штата, передает словам эксперта Lenta.ru.