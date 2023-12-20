Япония ответила на слова Лаврова о мирном договоре с Россией

Представитель посольства Японии заявил, что в Токио считают необоснованным решение Москвы о прекращении мирных переговоров. Он добавил, что страна привержена курсу на решение территориального спора, несмотря на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что он «закрыт». Об этом пишет РБК.

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Накануне министр иностранных дел России рассказал во время программы «Большая игра», что у РФ больше нет ни с кем территориальных споров, в том числе с Японией.

Японский дипломат подчеркнул, что на протяжении многих лет Москва и Токио вели переговоры по мирному договору «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной».

По его словам, на фоне международной повестки отношения между государствами находятся в сложной ситуации. В связи с этим, добавил он, сложно сказать что-либо конкретное по поводу переговоров.

Вместе с тем, отметил представитель посольства, «правительство Японии придерживалось и будет придерживаться курса на заключение мирного договора путем решения территориальной проблемы».

Ранее Лавров сообщил, что Москва в ходе переговоров с японской стороной опирается на декларацию 1956 года, в которой четко обозначено, что сначала должен быть заключен мирный договор.