Саудовская Аравия передала Франции план урегулирования в секторе Газа

Аналитики Саудовской Аравии создали и передали в МИД Франции мирный план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной посредством остановки боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на соответствующий документ. "Конфиденциальный документ, разработанный аналитическим центром в Эр-Рияде, излагает план по прекращению кризиса в секторе Газа", - сказано в статье. Согласно плану, военное руководство радикальной группировки ХАМАС предполагается "эвакуировать" в Алжир из-за хороших взаимоотношений страны с главными спонсорами группировки - Катаром и Ираном. Кроме того, предлагается сформировать "переходный совет", объединяющий главные партии - ХАМАС, "Исламский джихад и Фатх" и на четыре года назначить его ответственным за управление регионом с целью организации президентских и парламентских выборов. В документе также предложено разместить в Газе арабский миротворческий контингент в соответствии с мандатом ООН. До этого контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) разработала новый план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Проект был представлен пятерке стран, входящих в Совет Безопасности ООН.