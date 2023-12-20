В США заявили об отсутствии денег на помощь Украине

У США «практически закончились время и деньги» на оказание помощи Украине, Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте. При этом, добавил он, Конгресс должен одобрить ассигнования для Киева.

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«У нас почти закончились деньги, которые нам необходимы [для поддержки Киева], и у нас почти закончилось время», — сказал он.

На этом фоне, по мнению госсекретаря страны, Конгрессу США как можно быстрее нужно рассмотреть вопрос о выделении новой помощи Киеву.