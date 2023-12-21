В Германии ответили Блинкену из-за Украины

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби и официального представителя Госдепа Мэттью Миллера, которые заявили, что у США нет «волшебного горшочка с деньгами» для помощи Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

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По мнению Доткома, Украина понесла огромные потери в опосредованном конфликте США, который никогда ее не касался. Поэтому он призвал не доверять США после слов Блинкена и других об Украине.

«Извините, Украина, "волшебного горшка с деньгами для вас нет. <...> США полностью облажались с Украиной», — заключил бизнесмен.