Блинкен рассказал о плане США по развитию Украины

У Вашингтона есть четкий план развития Украины без текущего финансирования, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости», — рассказал он.

По его словам, США и их союзникам нужно помочь Киеву преодолеть эти зиму, весну и лето.