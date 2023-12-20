На Украине объявили в розыск Михаила Фридмана

Фридмана разыскивают как лицо, "скрывающееся от органов досудебного расследования", датой исчезновения указано 10 октября 2023 года. Он обвиняется по статье о финансировании действий, направленных на изменение конституционного строя, захват власти, изменение границ территории или госграницы Украины.

В начале сентября СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции РФ. Кроме того, ему вменяют в вину распространение продовольствия, одежды и другой продукции для российских солдат. Также, по утверждению СБУ, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья российских военнослужащих в зоне спецоперации.