Блинкен заявил о планах США взаимодействовать с Китаем с позиции силы

Вашингтон продолжит взаимодействовать с Пекином с позиции силы и планирует укреплять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По его словам, партнерские отношения двух государств в этом регионе никогда не были настолько прочными. Блинкен уточнил, что усилия в этом направлении позволили США эффективно сотрудничать с партнерами и одновременно искать решения таких вопросов, как торгово-экономический курс КНР, стабильность в Тайваньском проливе и восточной части Южно-Китайского моря.

По мнению Госдепа, дипломатические контакты США и Китая в текущем году способствовали снижению риска прямого конфликта между странами.