В НАТО заявили о скором присоединении нового члена
Швеция скоро присоединится к НАТО и усилит потенциал альянса. О новом члене блока рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.
«В этом году добавился 31-й член НАТО — Финляндия, а в ближайшее время к нему присоединится Швеция, что усилит потенциал и укрепит возможности оборонного альянса», — заявил он.
По его словам, объединение стало больше и сильнее в 2023 году.
Ранее Дания заключила военное соглашение с США. Это соглашение укрепит доступ американских сил к Северной Европе и Балтийскому морю, отметила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.
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