Украина внесла китайскую железнодорожную корпорацию в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло китайскую железнодорожную строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство назвало основанием для такого обвинения работу компании по строительству автомагистралей и мостов в России. Также в НАПК сослались на сообщения СМИ о строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом, подрядчиком которого якобы должна была выступить CRCC.

О строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом написало издание The Washington Post 24 ноября. Как утверждают журналисты, CRCC заявила о готовности обеспечить строительство железнодорожных и автодорожных объектов любой сложности в Крыму при условии полной конфиденциальности.