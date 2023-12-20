Байден заявил журналисту, что хочет такие же волосы

Президент США Джо Байден заявил журналисту Конану О’Брайену, что хотел бы иметь такие же волосы, как у него, передает People. Ведущий подкастов прибыл в Белый дом, чтобы обсудить ряд вопросов с американским лидером, во время беседы глава Штатов обратил внимание на прическу О’Брайена и предложил поменяться.

Жаль, что у меня нет твоих волос. Я бы поменялся с тобой прямо сейчас, если хочешь, — пошутил Байден

Журналист не растерялся и сказал, что его волосы — парик, который приклеивается сзади на липкую основу. Он добавил, что завтра оправит Байдену такой же парик по почте.

Ранее Байден на приеме в штате Калифорния по сбору средств на проведение предвыборной кампании заявил, что хочет забраться на большое дерево, растущее посреди двора. Он также заявил, что не хочет возвращаться домой.