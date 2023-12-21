Канал польского гостелевидения не работает из-за спора властей и оппозиции

Новостной канал польского государственного телевидения TVP.info не работает вторые сутки, передает РИА Новости. Причиной является спор властей и оппозиции о контроле над ним. Также пользователи не могут зайти на сайт канала.

По данным агентства, ранее Министерство культуры и национального наследия уволило председателей правления Польского телевидения, радио и информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно с этим в должность вступили новые сотрудники, которые изберут новых членов совета.

В настоящий момент вместо новостного канала Польского телевидения транслируется tvp1. Как правило, на нем показывают различные художественные фильмы.