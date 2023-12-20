Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио "Sputnik Армения". Об этом сообщает РИА Новости. В заявлении ведомства подчеркивается, что в рамках административного производства комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 9 закона "Об аудиовизуальных медиа" было принято решение о применении административного взыскания - приостановлении на 30 дней действия лицензии радиокомпании "Тоспа" (ретранслятора "Sputnik Армения"). До этого стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не приводят к желаемым результатам, однако в Евросоюзе (ЕС) нельзя открыто обсуждать эту тему. По его словам, в результате ограничений Россия стала более самостоятельной в отраслях, где ранее не была активна. Роберт Фицо стал премьер-министром Словакии в октябре. СМИ сообщают, что он и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили против нового пакета помощи Украине в размере €50 млрд, выделяемого из фонда ЕС. В начале ноября правительство Словакии также заблокировало передачу Киеву €40,3 млн военной помощи, которую одобрило предыдущее правительство.