США освободили близкого соратника Мадуро в обмен на заключенных

Администрация главы Белого дома Джо Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на заключенных из США. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на осведомленный источник.

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«Администрация Байдена освободила близкого соратника Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных», — отмечается в публикации.

В статье говорится, что Соединенные Штаты в рамках сделки с Венесуэлой освободили дипломата Алекса Сааба в обмен на освобождение по меньшей мере десяти граждан США, которые находятся в заключении в Венесуэле.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не посетит Россию с официальным визитом до конца 2023 года, однако его приезд в страну все еще находится на повестке Кремля.