Палестина обратилась в МУС в связи с действиями Израиля в Газе

Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что Палестина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в связи с действиями Израиля в Газе. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, палестинская сторона считает, что все преступления не должны оставаться безнаказанными, поэтому Израиль должен быть призван к ответу. В связи с этим Палестина подала заявление в Международный уголовный суд. Он уточнил, что обращения в суд были направлены около трех недель назад. Дипломат добавил, что главный прокурор МУС посетил регион и заявил, что ХАМАС "мог совершить военные преступления 7 октября, но и Израиль тоже". Абдель Шафи подчеркнул, что палестинская сторона считает, что все должно быть расследовано, а все, кто совершил военные преступления, должны быть привлечены к ответственности, независимо от национальности. До этого Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с главой политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Катаре.