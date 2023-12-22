Посол РФ в Лондоне заявил, что Великобритания налаживает отношения с Китаем

"[Изменение политики Лондона по отношению к Пекину] прослеживается и в заявлениях премьер-министра [Великобритании Риши Сунака], и во всем правительственном тренде. Еще год назад стали заметны определенные повороты", - сообщил дипломат.

"Три года назад была "золотая эра" в отношениях, а потом произошел резкий поворот к попытке "расстыковки" с Китаем - стоял вопрос о том, чтобы позакрывать институты Конфуция, повыгонять китайских студентов, разорвать контракты с целым рядом компаний. Потом где-то в текущем году заговорили о том, что такого разрыва быть не должно, что Китай - важнейший партнер, что нужно выстраивать отношения. И опять появились контакты с китайцами", - рассказал Келин.