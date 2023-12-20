Захарова: голословные обвинения Санду в адрес России надоели
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что голословные обвинения молдавского президента Майи Санду в адрес России надоели.
В ходе брифинга представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала заявление молдавского лидера о том, что Москва якобы весной попытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии.
«Надоели, честно говоря, эти голословные обвинения молдавского руководства в адрес России», — сказала Захарова.
Он отметила, что в Москве регулярно слышат подобные голословные утверждения.
Также представитель МИД предположила, что такие заявления могут быть попыткой Кишинёва «свалить» на Москву все неудачи в выполнении предвыборных обещаний.
В ноябре Захарова назвала смешными обвинения в якобы вмешательстве России в местные выборы в Молдавии со стороны Санду.