Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что голословные обвинения молдавского президента Майи Санду в адрес России надоели.

В ходе брифинга представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала заявление молдавского лидера о том, что Москва якобы весной попытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии.

«Надоели, честно говоря, эти голословные обвинения молдавского руководства в адрес России», — сказала Захарова.

Он отметила, что в Москве регулярно слышат подобные голословные утверждения.

Также представитель МИД предположила, что такие заявления могут быть попыткой Кишинёва «свалить» на Москву все неудачи в выполнении предвыборных обещаний.