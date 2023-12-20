Лукашенко поддержал продление "безвиза" для жителей Литвы, Латвии и Польши

Действующий уже два года в Беларуси безвизовый режим въезда для граждан Латвии, Литвы и Польши продлен в республике и на 2024 год. Это предложение кабинета министров РБ поддержал 20 декабря глава государства, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Как известно, с 15 апреля 2022 года в РБ был введен безвизовый порядок въезда для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, а с 1 июля того же года - для граждан Польши. В декабре минувшего года безвизовый порядок въезда для указанных граждан был продлен на 2023 год.

В администрации президента констатируют, что действие безвизового режима показало устойчивый интерес жителей сопредельных государств к посещению Беларуси, несмотря на препятствия и ограничения со стороны руководства этих стран.

С другой стороны, его введение позволяет демонстрировать открытость РБ к восстановлению нормального равноправного взаимодействия с соседними государствами, сохранять связи с белорусским национальным меньшинством, преодолевать информационную блокаду со стороны политических элит соседних стран посредством межличностных коммуникаций.