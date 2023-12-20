Захарова заявила, что Запад пытается применить "майданные" сценарии в Сербии
Запад пытается применить "майданные" сценарии в Сербии, Белград должен защитить свой суверенитет. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим, как на протяжении многих лет в Сербии, но в том числе в широком контексте, на Балканах, применяются сценарии "майданного" продавливания западной воли", - отметила Захарова, комментируя митинги в Сербии после выборов.
По ее словам, у Запада имеется огромное желание "помайданить" на Балканах. "Мне кажется, что любой народ любой страны должен защищать свой суверенитет на всех уровнях", - указала дипломат.