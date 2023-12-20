В США предупредили об эффекте бумеранга после отстранения Трампа от праймериз

Решение суда в Колорадо запретить экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз окажет эффект бумеранга для демократов. Об этом заявил колумнист телеканала Fox News Джо Конча на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Демократы считают, что это (решение суда в Колорадо. – Прим. ред.) хорошо. Эффект бумеранга в этом случае окажется прямо противоположным», — заявил Конча.

До этого Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.