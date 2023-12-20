Захарова высказалась о восприятии Зеленским украинского конфликта

Конфликт с Россией воспринимается президентом Украины Владимиром Зеленским, как возможность удержаться у власти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. News.ru

«Он [Зеленский] воспринимает продолжение конфликта с Россией как последнюю возможность удержаться у власти», — пояснила Захарова. Газета.Ru

Дипломат также отметила, что интересы и возможности переживающих экономический кризис в результате изоляции от России стран — членов Евросоюза все сильнее расходятся, в частности, в вопросах дальнейшей поддержки «обанкротившегося правительства Зеленского». Lenta.ru