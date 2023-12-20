Эстония сделала несколько сотен исключений из санкций против России

Власти Эстонии сделали около 200 исключений из санкций, введенных против России с 2022 года, сообщает ERR. В большинстве случаев речь шла о переходных периодах, действовавших для санкций, и исключениях, которые были необходимы для обеспечения безопасности.

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Представитель Департамента санкций МИД Эстонии Андрес Сиплане заверил, что если попавший под санкции миллиардер захочет получить доступ к своим замороженным активам, исключения для него не сделают. Исключения возможны только в тех случаях, когда есть правовая основа и веское обоснование — к примеру, безопасность.

Сиплане подчеркнул, что значительная часть исключений касалась вывоза удобрений, которые застряли в эстонских портах. По его словам, власти опасались вреда для окружающей среды, если удобрения будут оставаться в портах слишком долго.

Ранее ЕС разрешил Словакии снова обойти санкции против российской нефти. Братислава сможет перерабатывать нефть из РФ на своем заводе Slovnaft в течение 2024 года.