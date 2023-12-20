В США хотят выплатить репарации потомкам рабов, но на них не хватит денег

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала законопроект о создании комиссии, которая изучит возможность возмещения ущерба потомкам порабощенных африканцев. Как рассказала The Washington Post, если программу возмещения запустят, на нее вряд ли хватит денег.

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Новый законопроект Хокул назвала «чем-то большим, чем простое извинение». Она рассказала, что комиссия будет стремиться вести «откровенную, добросовестную дискуссию» между теми, кто поддерживает репарации потомкам рабов, и противниками этой идеи.

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Комиссия займется изучением истории рабства и его наследия, масштабами работорговли в США и тем, как в стране обращались с рабами. Она исследует степень, в которой федеральное правительство и правительства штатов поддерживали рабство, а также последствия дискриминации чернокожих людей после 1865 года и негативное влияние рабства на современных афроамериканцев.

Комиссия сможет порекомендовать «соответствующие способы просвещения общественности» и средства правовой защиты, включающие выплату репараций. Комиссия должна будет представить свои выводы в течение года после своего первого заседания.

Члены комиссии, которые не получат вознаграждения за свои услуги, будут выбраны губернатором, спикером Ассамблеи и временным президентом Сената Нью-Йорка.

The Washington Post называет идею выплаты компенсаций рискованной, поскольку этот процесс был бы очень сложным и дорогим.

Ранее целевая группа Калифорнии по возмещению ущерба рекомендовала выделить миллиарды долларов чернокожим жителям штата. Однако реализовать это невозможно из-за многомиллиардного налогового дефицита Калифорнии. Кроме того, в штате проживает мультикультурное население, включающее людей латиноамериканского и азиатского происхождения, которые также исторически сталкивались с расизмом.

Эванстон, пригород Чикаго, запустил первую в стране финансируемую правительством программу репараций, но уже столкнулся с обвинениями в невыполнении обещаний.