Финны разозлились на НАТО из-за ошибки в рождественском поздравлении

Финны разозлились на НАТО из-за ошибки в адресе финского Деда Мороза в рождественском поздравлении. Об этом сообщает Iltalehti.

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Как отмечает издание, на видео военные проверяют водительское удостоверение у Йоулупукки — финского рождественского персонажа, схожего с Дедом Морозом, где видно, что местом его проживания указан Северный полюс, хотя в Финляндии считается, что он живет на сопке Корватунтури в Лапландии.

Данная деталь, а также сам факт проверки документов у Йоулупукки вызвали возмущение среди финнов, которые остались недовольны таким обращением с их культурой.

«В этом видео распространяется американская пропаганда, что Йоулупукки живет где-то на Северном полюсе... Но ведь все знают, что на самом деле дом Йоулупукки находится за Полярным кругом в Рованиеми!» — пожаловался финский капитан Аку Саарелайнен.