Боррель заявил, что ЕС будет «безвозвратно испорчен» в случае победы России

Евросоюз может быть «безвозвратно испорчен» в случае победы России в конфликте на Украине и продолжения конфликта в секторе Газа, написал в соцсети X (бывшая Twitter) глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Газета.Ru

"Европа в опасности. Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен. Давайте засучим рукава, чтобы избежать этого", - отметил он. ТАСС