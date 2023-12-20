В ЕС признали двойные стандарты в оценке конфликта на Украине

«В условиях недостаточного единства позиций в ЕС по конфликту между Израилем и Палестиной [вокруг призыва о прекращении огня] мы теряем международное доверие», — отметил он.

По его словам, необходимо, чтобы эта комбинация принципов Евросоюза в отношении этих двух конфликтов стала более соответствующей, если блок хочет, чтобы Украина и дальше могла опираться на поддержку международного сообщества, а также чтобы происходящее в Газе не ослабило поддержку Украины со стороны многих стран мира.