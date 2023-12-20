Саакашвили отказался от украинской символики в одежде

Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили в среду впервые после долгого перерыва появился в зале суда в обычной одежде, а не в майках или рубашках с украинской символикой, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Во время дистанционного включения на процесс в Тбилгорсуде, где рассматривается превышение им полномочий во время жестокого разгона митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгрома телекомпании «Имеди», он объяснил смену стиля тем, что отмечает несколько праздничных событий.

«Я выгляжу празднично, потому что Грузия получила статус кандидата в ЕС, потому что впереди Новый год и Рождество, а завтра у меня день рождения», – сказал Саакашвили, помещенный в клинику в Тбилиси из-за жалоб на здоровье.

Бывший президент, который как иностранный гражданин не имеет права участвовать в политической жизни страны, тем не менее призвал оппозицию объединиться вокруг созданного им «Единого национального движения», чтобы выиграть выборы в парламент в 2024 года.

Саакашвили осенью 2021 года нелегально прибыл в Грузию в контейнере с молочными продуктами. Он отбывает 6-летнее заключение за коррупцию и превышение служебных полномочий, против него ведется еще три процесса.

21 декабря Саакашвили исполнится 56 лет.