В Грузии оценили выгоду от получения статуса кандидата в ЕС

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) не несет для Тбилиси финансовой выгоды. По его словам, это политический сигнал для страны, передает «Sputnik.Грузия».

В Грузии оценили выгоду от получения статуса кандидата в ЕС
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«Мы должны говорить общественности правду. Нет никакой конкретной, ощутимой выгоды, связанной со статусом кандидата на членство в ЕС в финансовом и экономическом плане, но это важный политический посыл», — сказал Кобахидзе.

По его словам, сигнал от ЕС дает стране стимул обеспечить окончательную интеграцию с большой энергией.

Он опроверг информацию, что статус кандидата на вступление в Евросоюз несет финансовую и экономическую выгоду.

«Мы и тогда не лгали общественности, когда перспектива была туманной, и не говорим этого сейчас, когда нам уже предоставлен статус кандидата», — подчеркнул он.

14 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры и премьер-министры стран — членов регионального содружества решили предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление в организацию. Как он отметил, это произошло в ходе итогового в текущем году саммита ЕС.

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