CNN: Израиль и ХАМАС далеки от заключения сделки по заложникам

Израиль и палестинское движение ХАМАС на данный момент далеки от заключения сделки по освобождению заложников. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

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«Пока это еще переговоры. Ничего окончательного нет… на данный момент (стороны. – прим. ред.) не близки к окончательному соглашению», — заявил телеканалу неназванный израильский чиновник.

По данным источника телеканала, ХАМАС просит «больше заключенных с тяжелыми условиями содержания, чем раньше», имея в виду освобождение палестинских женщин и подростков-заключенных из израильских тюрем.

Израиль, в свою очередь, просит освободить всех оставшихся заложников в рамках любой сделки.