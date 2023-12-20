В Китае назвали иероглиф года

Иероглиф "чжэнь", означающий "воспрянуть (духом)", "подниматься", "воспарить", "воодушевиться", стал иероглифом года в Китае, а словосочетанием года стало "высококачественное развитие".

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Такой выбор сделали на совместном мероприятии Государственный центр мониторинга и исследований языковых ресурсов, издательство "Шанъу" и агентство Xinhua.

"Согласно опросу, опубликованному в среду, китайский иероглиф "чжэнь", означающий воспрянуть (духом); поднимать дух (настроение), воодушевлять, стал иероглифом года, а "высококачественное развитие" - словосочетанием года", - указало в своем сообщении агентство Xinhua.

Качество "чжэнь", отметило агентство, проявляется тогда, "когда человек способен оставаться верным своим идеалам перед лицом трудностей, продолжать идти, несмотря на ветер и дождь, и испытывать радость от достижения каждого шага на пути прогресса". Иероглиф и словосочетание года были выбраны на основе рекомендаций пользователей Сети и экспертов. В процессе отбора также использовался алгоритм, основанный на корпусе китайских иероглифов, рассказало агентство.