Стало известно реальное отношение украинцев к возможной отставке Залужного

72% опрошенных украинцев негативно отнеслись бы к отставке главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Положительно к отставке главкома отнеслись бы только 2% респондентов. 21% имеют нейтральное восприятие ситуации, а еще 5% не смогли ответить на вопрос.

«Среди респондентов, доверяющих Владимиру Зеленскому, 71% отнеслись бы негативно к решению уволить Залужного», — подчеркнули в КМИС.

При этом 43% жителей Украины считают, что между Зеленским и Залужным есть разногласия. 8% оценивают ситуацию как крайне серьезную, а остальные 35% не придают ей особого значения. 39% отрицают конфликт между ними, а еще 18% не определились со своим мнением.

Исследование также показало, что у Залужного наиболее высокий уровень доверия среди всех представителей военного командования — 92%. Главе Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову доверяют 60%, а командующему сухопутными войсками Александру Сырскому лишь 33%.