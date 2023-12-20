WP убрала с главной страницы рубрику о ситуации на Украине
Газета The Washington Post убрала рубрику, посвященную Украине, с главной страницы сайта.
С начала специальной военной операции издание публиковало материалы об украинском конфликте в отдельной рубрике "Война на Украине", ссылка на которую размещалась на главной странице сайта между разделами "Мнения" и "Стиль". Теперь же прочитать статьи о ситуации на Украине можно в разделе "Мир" вместе с материалами по другим международным вопросам. Никакие другие рубрики газета не стала убирать с главной страницы.
Западные СМИ и эксперты все чаще отмечают усталость Запада от конфликта на Украине. Противоречия между Киевом и партнерами лишь обострились на фоне провала объявленного Киевом контрнаступления. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.