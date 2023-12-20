Кандидат в президенты США решил покинуть выборы в штате

«Я обязуюсь отказаться от участия в первичных выборах в Колорадо, пока Трамп не будет допущен к голосованию, и я требую, чтобы Рон ДеСантис, Крис Кристи и Никки Хейли сделали то же самое немедленно — иначе они молчаливо одобрят этот незаконный маневр, который будет иметь катастрофические последствия для нашей страны», — заявил политик.