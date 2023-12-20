Рамасвами поддержал Трампа после запрета участвовать в местных праймериз

Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами пообещал отказаться от участия в местных праймериз республиканцев в Колорадо до тех пор, пока имя экс-президента США Дональда Трампа не вернут в бюллетень. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).