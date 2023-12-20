Обзор иноСМИ: «вспышки гнева» Зеленского и двойная игра Вучича
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«Двойная игра Вучича больше вредит Европе»
Президент Сербии Александр Вучич ведет двойную игру, добиваясь политической свободы, пишет автор немецкой газеты Frankfurter Zeitung Рейнхард Весер. По его мнению, Вучич настраивает Запад и Москву друг против друга, и это более серьезная проблема для ЕС, чем для России.
Весер заявил, что президент Сербии, чья коалиция победила на парламентских выборах, разжигает конфликт с Косово. Это вызывает трудности для ЕС и НАТО, а значит, это полезно для российских властей. В то же время Украина получает большое количество боеприпасов сербского производства. Благодаря этому Запад более снисходительно относится к авторитаризму и коррупции в Сербии, претендующей на членство в ЕС. Чистая победа на парламентских выборах позволяет Вучичу продолжать в том же духе. Это большая проблема для ЕС, в интересах которого развитие Балкан, заключил Весер.
Старинная поправка запретила Трампу участвовать в выборах
Верховный суд штата Колорадо постановил, что Дональд Трамп не имеет права баллотироваться на новый президентский срок. Как пишет The New York Times, суд сослался на 14-ю поправку к Конституции США, ратифицированную после Гражданской войны (поправка применялась лишь в тот период).
Текст поправки гласит, что ни одно лицо не может быть сенатором, конгрессменом и занимать какую-либо госдолжность в США, если оно, ранее приняв присягу, участвовало в мятеже или восстании против США либо оказало помощь или поддержку врагам Штатов. По версии суда, поправка распространяется на Трампа, который в 2021 году спровоцировал попытку штурма Капитолия. Однако последнее слово о праве Трампа баллотироваться останется за Верховным судом США.
The New York Times рассказала о вспышках гнева Зеленского
На пресс-конференции, посвященной началу переговоров Украины о членстве в ЕС, Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ не достигло своих целей. В то же время он заявил, что Украине удалось усилить свою противовоздушную оборону, пишет The New York Times.
Газета отмечает, что второй год конфликта потребовал от Украины огромных человеческих и финансовых затрат «без особого продвижения на местах», в итоге страна оказалась «в состоянии неопределенности на поле боя, в отношениях с союзниками и во внутренней политике». Во время пресс-конференции у Зеленского было несколько вспышек гнева - к примеру, когда его спросили, почему он не создал на Украине правительство национального единства вместе с оппозиционными партиями.
«Немецкая бригада не готова к обороне Литвы»
Украинский кризис побудил Германию пойти на беспрецедентный шаг - разместить на постоянной основе тысячи военнослужащих в Литве, всего в ста километрах от границы с Россией, пишет Politico. В начале этой недели министр обороны Германии Борис Писториус и его литовский коллега Арвидас Анушаускас подписали соглашение, определяющее условия, на которых 4800 немецких солдат будут базироваться в стране.
Немецкий оппозиционный политик, полковник Бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер предупредил, что без адекватного долгосрочного плана финансирования и без основных боевых систем - танков Leopard 2 - литовская бригада не будет готова к обороне. Одно из подразделений, входящих в состав новой бригады, - 203-й танковый батальон из Аугустдорфа - передало Украине все свои Leopard 2 и сейчас ждет, когда будут произведены новые. Содержание подразделения в Германии стоит от 25 до 30 миллионов евро в месяц. Кизеветтер опасается, что из-за инфляции у Германи и Литвы возникнут проблемы с финансированием новой бригады.
Семья встала на защиту Жерара Депардье
Газета Journal du Dimanche опубликовала письмо, подписанное родственниками французского актера Жерара Депардье - Жюли, Роксаной, Жаном, Дельфиной, Элизабет «и всей семьей». В этом письме родственники вступаются за обвиненного в изнасиловании Депардье, заявив, что вдобавок к обвинениям он стал жертвой интриг и журналистский манипуляций.
По их словам, в недавний документальный фильм о Депардье включили смонтированный эпизод, в котором актер якобы называет девочку-подростка «цыпочкой». Родственники актера подчеркнули, что Депардье называет «цыпочками» всех - женщин, мужчин, животных, и это известный факт. По их мнению, включение эпизода о девочке-подростка могло быть манипуляцией с целью выставить актера педофилом. Они подчеркнули, что в личной жизни Депардье - чрезвычайно скромный и деликатный человек.